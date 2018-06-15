КНДР і Південна Корея домовились про поновлення військової комунікації

В ході переговорів сторони обговорили демілітаризацію села Пханмунджом

Делегації КНДР і Південної Кореї вперше за 11 років уклали угоду про поновлення військової комунікації. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, в ході переговорів сторони обговорили демілітаризацію прикордонного села Пханмунджом на "випробувальний термін", а також припинення "ворожих дій" вздовж кордону.

Разом з тим, за деякими питаннями сторонам не вдалося досягти згоди. Так, делегації не змогли домовитися про встановлення каналів зв'язку між представниками військового керівництва КНДР і Південної Кореї.

Крім того, переговори на рівні міністерств оборони обох країн також не були погоджені. Однак сторони домовилися надалі працювати над пошуком рішення з цих питань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Південна Корея відновлять спільні військові навчання, якщо Північна Корея буде недобросовісно вести переговори щодо своєї ядерної програми.