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Интервью

КНДР и Южная Корея 29 марта обсудят апрельскую встречу лидеров двух стран

НовостиПолитика    24.03.2018 - 08:01
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (twitter.com/kcna koreannews)
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (twitter.com/kcna koreannews)

На межкорейском саммите в апреле ожидается встреча Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином

Северная Корея (КНДР) приняла предложение Южной Кореи провести переговоры на высоком уровне 29 марта для обсуждения даты и повестки дня межкорейского саммита, намеченного на конец апреля. Об этом сообщило южнокорейское Министерство унификации, передает агентство Yonhap.

"Сегодня Северная Корея согласилась через канал пограничной связи, заявив, что она направит делегацию из трех человек, возглавляемую председателем Комитета по мирному воссоединению Ри Сон-Гвоном", - говорится в сообщении министерства.

Встречи пройдет в северной части демилитаризованной зоны между странами.

"На переговорах 29 марта участники обсудят подготовку к межкорейскому саммиту", - также сообщили в министерстве.

Отмечается, что южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн.

На межкорейском саммите в апреле запланирована встреча главы КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Напомним, 21 марта завершились неофициальные переговоры в Финляндии между делегатами Северной Кореи, Южной Кореи и США.

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Теги публикации: КНДР, Южная Корея, Ким Чен Ын  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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