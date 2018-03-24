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Інтерв'ю

КНДР і Південна Корея 29 березня обговорять квітневу зустріч лідерів двох країн

НовиниПолітика    24.03.2018 - 08:01
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (twitter.com/kcna koreannews)
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (twitter.com/kcna koreannews)

На міжкорейському саміті в квітні очікується зустріч Кім Чен Ина з Мун Чже Іном

Північна Корея (КНДР) прийняла пропозицію Південної Кореї провести переговори на високому рівні 29 березня для обговорення дат і порядку денного міжкорейського саміту, запланованого на кінець квітня. Про це повідомило південнокорейське Міністерство уніфікації, передає агентство Yonhap.

"Сьогодні Північна Корея погодилася через канал прикордонного зв'язку, заявивши, що вона направить делегацію з трьох осіб, на чолі з головою Комітету з мирного возз'єднання Рі Сон-Гвоном", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зустрічі відбудеться в північній частині демілітаризованої зони між країнами.

"На переговорах 29 березня учасники обговорять підготовку до міжкорейського саміту", - також повідомили в міністерстві.

Наголошується, що південнокорейську делегацію очолить міністр у справах національного об'єднання Чо Мен Гюн.

На міжкорейському саміті в квітні запланована зустріч голови КНДР Кім Чен Ина і президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

Нагадаємо, 21 березня завершилися неофіційні переговори у Фінляндії між делегатами Північної Кореї, Південної Кореї і США.

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Теги публікації: КНДР, Южная Корея, Кім Чен Ин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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