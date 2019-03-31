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КНДР впервые прокомментировала атаку на посольство Мадриде

Новости » Политика    31.03.2019 - 08:25
КНДР впервые прокомментировала атаку на посольство Мадриде
Фото: посольство КНДР в Мадриде (из открытых источников)

Северная Корея назвала нападение терактом

В Северной Корее впервые прокомментировали информацию о нападении на посольство КНДР в Мадриде, которое произошло в феврале. Заявление представителя северокорейского МИД в связи с этим приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Случившееся во внешнеполитическом ведомстве, согласно ему, назвали "серьезной террористической атакой".

"Незаконное вторжение, оккупация здания диппредставительства и попытка вымогательства являются серьезным нарушением государственного суверенитета и грубым нарушением международного права", - говорится в заявлении представителя МИД КНДР.

Отметим, впервые о нападении стало известно 27 февраля. Тогда об этом со ссылкой на источники в испанском МИД сообщила газета El Confidencial. Инцидент, как указывало издание, произошел за несколько дней до встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое.

Ранее РБК-Украина писало о нападении на посольство Соединенных Штатов в Анкаре.

Предварительные расследования показывают, что подозреваемые Гюндаш и Байрам связывались с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETО) через мобильные телефоны.

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