ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КНДР вперше прокоментувала атаку на посольство Мадриді

Новини » Політика    31.03.2019 - 08:25
КНДР вперше прокоментувала атаку на посольство Мадриді
Фото: посольство КНДР в Мадриді (з відкритих джерел)

Північна Корея назвала напад терактом

У Північній Кореї вперше прокоментували інформацію про напад на посольство КНДР в Мадриді, яке відбулося в лютому. Заяву представника північнокорейського МЗС у зв'язку з цим наводить Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Те, що трапилося у зовнішньополітичному відомстві, назвали "серйозною терористичною атакою".

"Незаконне вторгнення, окупація будівлі диппредставництва і спроба вимагання є серйозним порушенням державного суверенітету і грубим порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві представника МЗС КНДР.

Відзначимо, вперше про напад стало відомо 27 лютого. Тоді про це з посиланням на джерела в іспанському МЗС повідомила газета El Confidencial. Інцидент, як зазначало видання, стався за кілька днів до зустрічі лідерів КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа в Ханої.

Раніше РБК-Україна писало про нападі на посольство Сполучених Штатів в Анкарі.

Попередні дослідження показують, що підозрювані Гюндаш і Байрам зв'язувалися з терористичною організацією Фетхуллаха Гюлена (FETО) через мобільні телефони.

Трамп просив Кім Чен Ина віддати ядерну зброю США У Південній Кореї підрахували кількість ядерних об'єктів КНДР
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України КНДРпосольствонападМадрид
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся