КНДР вперше прокоментувала атаку на посольство Мадриді

Фото: посольство КНДР в Мадриді (з відкритих джерел)

Північна Корея назвала напад терактом

У Північній Кореї вперше прокоментували інформацію про напад на посольство КНДР в Мадриді, яке відбулося в лютому. Заяву представника північнокорейського МЗС у зв'язку з цим наводить Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Те, що трапилося у зовнішньополітичному відомстві, назвали "серйозною терористичною атакою".

"Незаконне вторгнення, окупація будівлі диппредставництва і спроба вимагання є серйозним порушенням державного суверенітету і грубим порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві представника МЗС КНДР.

Відзначимо, вперше про напад стало відомо 27 лютого. Тоді про це з посиланням на джерела в іспанському МЗС повідомила газета El Confidencial. Інцидент, як зазначало видання, стався за кілька днів до зустрічі лідерів КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа в Ханої.

Раніше РБК-Україна писало про нападі на посольство Сполучених Штатів в Анкарі.

Попередні дослідження показують, що підозрювані Гюндаш і Байрам зв'язувалися з терористичною організацією Фетхуллаха Гюлена (FETО) через мобільні телефони.