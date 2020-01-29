В КНДР возле ядерного полигона произошло землетрясение

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Землетрясение произошло за 3 км от ядерного полигона Пунгери

В Северной Корее возле ядерного полигона произошло землетрясение магнитудой 2,5. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.

Как отмечается, корейская метеорологическая администрация (KMA) зафиксировала землетрясение в среду утром. Оно произошло за 3 км от ядерного полигона Пунгери.

"Небольшое землетрясение было зафиксировано на северо-востоке Северной Кореи в среду утром. Вероятно, речь идет о естественном землетрясении, которое было вызвано ядерным тестом в 2017 году", - говорится в сообщении.

Добавим, что с момента последнего ядерного испытания в Пунгери было зафиксировано 13 природных землетрясений возле полигона, в том числе 7 в 2017, 3 - в 2018 и 2 - в 2019 годах. Их магнитуды колебались от 2,5 до 3,2.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Оно ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адиямани и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 38 человек. В больницах остаются 104 пострадавших.