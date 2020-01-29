ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КНДР возле ядерного полигона произошло землетрясение

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 12:51
В КНДР возле ядерного полигона произошло землетрясение
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem.org)

Землетрясение произошло за 3 км от ядерного полигона Пунгери

В Северной Корее возле ядерного полигона произошло землетрясение магнитудой 2,5. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.

Как отмечается, корейская метеорологическая администрация (KMA) зафиксировала землетрясение в среду утром. Оно произошло за 3 км от ядерного полигона Пунгери.

"Небольшое землетрясение было зафиксировано на северо-востоке Северной Кореи в среду утром. Вероятно, речь идет о естественном землетрясении, которое было вызвано ядерным тестом в 2017 году", - говорится в сообщении.

Добавим, что с момента последнего ядерного испытания в Пунгери было зафиксировано 13 природных землетрясений возле полигона, в том числе 7 в 2017, 3 - в 2018 и 2 - в 2019 годах. Их магнитуды колебались от 2,5 до 3,2.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Оно ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адиямани и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 38 человек. В больницах остаются 104 пострадавших.

Сильное землетрясение произошло у берегов Ямайки, есть угроза цунами В Турции спасатели вызволили из-под завалов женщину с двухлетним ребенком
Новости Украины землетрясениеКНДРядерное оружие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь