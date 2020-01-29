У КНДР біля ядерного полігону стався землетрус

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Землетрус стався за 3 км від ядерного полігону Пунгері

У Північній Кореї біля ядерного полігону стався землетрус магнітудою 2,5. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.

Як зазначається, корейська метеорологічна адміністрація (KMA) зафіксувала землетрус у середу вранці. Він стався за 3 км від ядерного полігону Пунгері.

"Невеликий землетрус був зафіксований на північному сході Північної Кореї у середу вранці. Ймовірно йдеться про природний землетрус, який був викликаний ядерним тестом у 2017 році", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що з моменту останнього ядерного випробовування у Пунгері було зафіксовано 13 природних землетрусів біля полігону, зокрема 7 у 2017, 3 - у 2018 і 2 - у 2019 роках. Їхні магнітуди коливалися від 2,5 до 3,2.

Нагадаємо, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус було зафіксовано на глибині 10 кілометрів над землею. Він відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адиямані і Самсуні. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

За останніми даними, в результаті землетрусу в Туреччині загинули 38 людей. У лікарнях залишаються 104 постраждалих.