UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КНДР випустила дві балістичні ракети у Японське море

Фото: КНДР випустила дві балістичні ракети у Японське море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря у рамках випробувань стратегічного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Обидва снаряди вже впали у Японське море. За попередньою інформацією, одна із ракет впала за межами виняткової економічної зони Японії. Берегова охорона країни закликала морські та повітряні судна стежити за інформацією.

Військові аналізують дальність та висоту польоту. Влада Північної Кореї поки не коментувала інформацію про запуски ракет.

Раніше ми повідомляли, що глава КНДР Кім Чен Ин знову погрожував США і Південній Кореї ядерною зброєю. Він звинуватив ці країни у розширенні спільних військових навчань із залученням американських ядерних активів.

Нагадаємо, КНДР запустила кілька крилатих ракет біля свого східного узбережжя. Такі запуски були проведені під час спільних військових навчань Південної Кореї та США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРЯдерна зброя