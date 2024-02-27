КНДР відправила Росії не менше кількох мільйонів боєприпасів, - Південна Корея

Він розповів, що у 6 700 контейнерах, які Північна Корея відправила до Росії, можуть бути понад 3 мільйони 152-міліметрових снарядів та 500 тисяч 122-міліметрових снарядів.

"Це може бути суміш з двох видів снарядів, і можна сказати, що було відправлено не менше кількох мільйонів снарядів", - уточнив міністр.

За його словами, сотні північнокорейських заводів, де виробляють боєприпаси, працюють приблизно на 30% від своєї потужності через брак сировини та електроенергії.

Але, як додав глава Міноборони, заводи, які виготовляють снаряди для Росії, працюють на повну потужність.

Допомога Росії від КНДР

Нагадаємо, Північна Корея є союзником Росії у війні проти України.

Нещодавно у Державному департаменті США заявили про те, що з вересня 2023 року Північна Корея поставила до Росії понад десять тисяч контейнерів, у яких були боєприпаси або матеріали, пов'язані з боєприпасами.

Також на початку цього року стало відомо, що Росія отримала від КНДР балістичні ракети. Окупанти вже використовують їх для ударів по території України.

Станом на 16 лютого генпрокурор України Андрій Костін заявляв про те, що росіяни застосували щонайменше 24 північнокорейські балістичні ракети.