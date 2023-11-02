КНДР відправила Росії артснаряди. У ГУР вказали на важливий момент

"Запаси Північної Кореї значні, але вони не безмежні. І покривати лише Північна Корея потребу Росії в війні і в артснарядах не зможе. Навіть названі цифри, оприлюднені, мова йде про два місяці війни. І звичайно Північна Корея такими темпами не може постачати в Російську Федерацію, і тим самим послаблювати і себе, оскільки у них є свої плани та політичні цілі і амбіції. Тому це важливий фактор, який впливає, на який треба зважати", - зазначив він.

Постачання артснарядів КНДР в РФ

При цьому, в українській розвідці, не назвали конкретну кількість артилерійських снарядів, які відправила Північна Корея до РФ, бо "ситуація постійно уточнюється".

"Ми підтверджуємо факт співпраці Північної Кореї із державою-агресором. Проте стосовно точної кількості - ситуація постійно уточнюється. Якщо мова йде про номенклатуру, так, це БК, це артилерійські снаряди, це снаряди для РСЗВ та інша", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, вчора видання Bloomberg опублікувало інформацію про те, що Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артснарядів. За даними журналістів, поставки розпочались ще в серпні поточного року. Як додає видання, КНДР здійснила близько 10 поставок зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці обстрілів.