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КНДР отправила России артснаряды. В ГУР указали на важный момент

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В украинской разведке уверяют: КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне. И причина не только в том, что "запасы Северной Кореи значительны, но не безграничны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Запасы Северной Кореи значительны, но они не безграничны. И покрывать только Северная Корея потребность России в войне и в артснарядах не сможет. Даже названные цифры, обнародованные, речь идет о двух месяцах войны. И, конечно, Северная Корея такими темпами не может поставлять в Российскую Федерацию, и тем самым ослаблять и себя, поскольку у них есть свои планы и политические цели и амбиции. Поэтому это важный фактор, который влияет, который надо учитывать", - отметил он.

Снабжение артснарядов КНДР в РФ

При этом в украинской разведке не назвали конкретное количество артиллерийских снарядов, которые отправила Северная Корея в РФ, потому что "ситуация постоянно уточняется".

"Мы подтверждаем факт сотрудничества Северной Кореи с государством-агрессором. Однако относительно точного количества - ситуация постоянно уточняется. Если речь идет о номенклатуре, да, это БК, это артиллерийские снаряды, это снаряды для РСЗО и прочая", - отметил Юсов.

Напомним, вчера издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артснарядов. По данным журналистов, поставки начались еще в августе этого года. КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрелов.

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