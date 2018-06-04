Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В КНДР уволили трех высших военных чиновников

НовостиПолитика    04.06.2018 - 07:44
Фото: Ким Чен Ын (twitter.com/kcna)
Фото: Ким Чен Ын (twitter.com/kcna)

Предполагаемая причина отставок - разногласия из-за сближения Ким Чен Ына с Южной Кореей и США

В Северной Корее (КНДР) в ходе подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом сняли с должностей трех высших военных чиновников. Об этом сообщил неназванный высший чиновник США, передает Reuters.

Собеседник издания рассказал, что возможной причиной отставок стали разногласия в вооруженных силах КНДР из-за сближения Ким Чен Ына с Южной Кореей и США.

По данным СМИ, должностей лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба Корейской народной армии Ри Мен Су и директор политбюро Ким Чен Гак.

"Это указывает на две вещи: консолидация власти Ким Чен Ына как единственного лидера Северной Кореи и укрепление связей между партией и армией в стремлении КНДР к дальнейшему экономическому развитию", - считает эксперт по Северной Корее из Сеула Ян Му-джинь.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Северная Корея может рассчитывать на снижение международного давления только после того, как сделает конкретные шаги по отказу от ядерного оружия.

 

Президент Сирии встретится с лидером Северной Кореи Трамп: саммит США-КНДР 12 июня состоится
Теги публикации: КНДР, военные, Ким Чен Ын  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности
"Такой молодой": умер известный украинский хореограф
"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента
"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа
On Top