В КНДР уволили трех высших военных чиновников

Предполагаемая причина отставок - разногласия из-за сближения Ким Чен Ына с Южной Кореей и США

В Северной Корее (КНДР) в ходе подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом сняли с должностей трех высших военных чиновников. Об этом сообщил неназванный высший чиновник США, передает Reuters.

Собеседник издания рассказал, что возможной причиной отставок стали разногласия в вооруженных силах КНДР из-за сближения Ким Чен Ына с Южной Кореей и США.

По данным СМИ, должностей лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба Корейской народной армии Ри Мен Су и директор политбюро Ким Чен Гак.

"Это указывает на две вещи: консолидация власти Ким Чен Ына как единственного лидера Северной Кореи и укрепление связей между партией и армией в стремлении КНДР к дальнейшему экономическому развитию", - считает эксперт по Северной Корее из Сеула Ян Му-джинь.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Северная Корея может рассчитывать на снижение международного давления только после того, как сделает конкретные шаги по отказу от ядерного оружия.