У КНДР звільнили трьох вищих військових чиновників

Ймовірна причина відставок – розбіжності через зближення Кім Чен Ина з Південною Кореєю і США

У Північній Кореї (КНДР) під час підготовки зустрічі Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом зняли з посад трьох вищих військових чиновників. Про це повідомив неназваний вищий чиновник США, передає Reuters.

Співрозмовник видання розповів, що можливою причиною відставок стали розбіжності у збройних силах КНДР через зближення Кім Чен Ина з Південною Кореєю і США.

За даними ЗМІ, посад позбулися начальник оборони Пак Юн Сік, начальник генштабу Корейської народної армії Рі Мьон Су і директор політбюро Кім Чен Гак.

"Це вказує на дві речі: консолідація влади Кім Чен Ина як єдиного лідера Північної Кореї і зміцнення зв'язків між партією і армією в прагненні КНДР до подальшого економічного розвитку", - вважає експерт з Північної Кореї з Сеула Ян Му-джинь.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що Північна Корея може розраховувати на зниження міжнародного тиску тільки після того, як зробить конкретні кроки щодо відмови від ядерної зброї.