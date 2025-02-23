КНДР цього року планує дати Росії 148 балістичних ракет, - Буданов

Участь КНДР у війні проти України

Північна Корея восени 2024 року направила війська до Росії, де вони були залучені до бойових дій проти України.

Війська КНДР разом з армією РФ воюють проти Сил оборони України у Курській області. За даними ГУР, Північна Корея направила на війну близько 12 тисяч солдатів.

Як відомо, через втрати Росія відвели північнокорейські сили, але їх знову кинули на штурми.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, втрати північнокорейських військ у Курській області становлять близько 4 тисячі осіб вбитими та пораненими. З трьох умовних бригад фактично знищена одна, дві - втратили боєздатність.

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