КНДР в этом году планирует дать России 148 баллистических ракет, - Буданов

Участие КНДР в войне против Украины

Северная Корея осенью 2024 года направила войска в Россию, где они были привлечены к боевым действиям против Украины.

Войска КНДР вместе с армией РФ воюют против Сил обороны Украины в Курской области. По данным ГУР, Северная Корея направила на войну около 12 тысяч солдат.

Как известно, из-за потерь Россия отвели северокорейские силы, но их снова бросили на штурмы.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, потери северокорейских войск в Курской области составляют около 4 тысяч человек убитыми и ранеными. Из трех условных бригад фактически уничтожена одна, две - потеряли боеспособность.

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