КНДР цинічно назвала декларацію саміту НАТО "незаконним документом" і пригрозила Заходу

У Міністерстві закордонних справ Північної Кореї назвали декларацію саміту НАТО, в який союзники України засудили передачу КНДР зброї до РФ, так званим "незаконним документом". На додаток, Пхеньян пригрозив Вашингтону і його союзниками "стратегічною протидією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС КНДР, яка опублікована північнокорейським державним інформагентством KCNA .

"Декларація Вашингтонського саміту, підготовлена ​​й оприлюднена 10 липня, доводить, що США і НАТО становлять найсерйознішу загрозу глобальному миру та безпеці", - вважають у північнокорейському МЗС.

У відомстві "рішуче засудили та відкинули декларацію", назвавши її так званим "незаконним документом", яка, мовляв, "порушує законні права незалежних суверенних держав, і конфронтаційну програму, яка розпалює нову холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі".

"Дії США до розширення військових блоків є злісною першопричиною серйозної загрози регіональному миру, надзвичайного загострення середовища міжнародної безпеки та розпалу світової гонки озброєнь. Перш ніж перекласти на інші країни відповідальність за погіршення безпеки в Європі та Атлантиці, США повинні будуть прояснити, хто постійно руйнував середовище безпеки в Європі протягом останніх десятиліть через безрозсудну політику НАТО щодо просування та розширення на схід", - нафантазували у КНДР.

Там також "урочисто попередили", що "стратегія глобалізації НАТО, яку дотримуються США, безперечно може створити небезпеку всесвітньої війни".

"КНДР ніколи не пропустить і не уникне навислої серйозної загрози, але ретельно стримуватиме агресію та загрозу війни за допомогою більш потужного рівня стратегічної протидії та захищатиме мир і безпеку в регіоні та решті світу", - цинічно додали в Пхеньяні.

Декларація саміту НАТО