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КНДР вимагає зняття санкцій перш ніж розпочне переговори з США, - Reuters

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Сеул, Вівторок 03 серпня 2021 12:24
КНДР вимагає зняття санкцій перш ніж розпочне переговори з США, - Reuters Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Північна Корея вимагає зняття міжнародних санкцій, що забороняють експорт металу і імпорт очищеного палива та інших предметів першої необхідності. Після цього вона готова відновити переговори з США про денуклеаризацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"В якості попередньої умови, для відновлення переговорів Північна Корея стверджує, що Сполучені Штати повинні дозволити експорт корисних копалин і імпорт очищеної нафти та предметів першої необхідності", - йдеться у повідомленні

Зазначено, що головне розвідувальне управління Південної Кореї з’ясувало, що КНДР також вимагає ослаблення санкцій відносно імпорту предметів розкоші, щоб мати можливість ввозити спиртні напої та костюми.

Водночас державні ЗМІ Північної Кореї не згадали жодного нового запиту про зняття санкцій для відновлення переговорів.

Відомо, що Рада Безпеки ООН наклала широкий спектр санкцій на Північну Корею за здійснення своїх ядерних програм і програм створення балістичних ракет в порушення резолюцій ООН.

Згодом США, Японія і Південна Корея також ввели свої санкції проти Північної Кореї.

Між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і 45-м президентом США Дональдом Трампом було дві зустрічі, але переконати КНДР відмовитися від ядерної зброї або ракетної програми в обмін на зняття санкцій США так і не змогли.

Нагадаємо, Північна та Південна Кореї відновили роботу прямого телефонного сполучення.

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