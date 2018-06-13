У КНДР повідомили, що Трамп і Кім Чен Ин домовилися про візити один до одного

Лідери США та Північної Кореї домовилися об'єднати зусилля для досягнення миру на Корейському півострові

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прийняли запрошення один одного відвідати відповідно Пхеньян і Вашингтон. Про це повідомило північнокорейське Центральне телеграфне агентство (KSNA).

Наголошується, що Трамп і Кім Чен Ин сприймають ці запрошення, як ще одну важливу поді у відносинах КНДР і США.

"Лідери КНДР та США, висловили впевненість у тому, що такі запрошення стануть ще одним важливим моментом в оздоровленні відносин між КНДР і США, і з задоволенням прийняли їх", - йдеться в повідомленні агентства.

Також повідомляється, що за підсумками зустрічі сторони підписали документ, в якому заявили про готовність розвивати стосунки і об'єднати зусилля для досягнення миру на Корейському півострові.

Нагадаємо, зустріч лідерів США і КНДР відбулася 12 червня в Сінгапурі. Під час прес-конференції за результатами зустрічі з Кім Чен Ином у Сінгапурі президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори США та Північної Кореї наступного тижня.