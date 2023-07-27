UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КНДР скопіювала моделі шпигунських і бойових безпілотників США

Фото: КНДР скопіювала моделі шпигунських та бойових безпілотників США (voakorea.com)
Автор: Валерія Поліщук

Північна Корея представила два нові безпілотники, які дуже схожі на відомі американські моделі. Тим самим КНДР дала зрозуміти, що Пхеньян перебуває на шляху до створення бойових і розвідувальних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News.

Коли Пхеньян розпочав розроблення нових безпілотників, невідомо, проте їхня поява сталася приблизно за два з половиною роки після партійного з'їзду, що відбувся в січні 2021 року, на якому лідер КНДР Кім Чен Ин наказав військовим створити "безпілотні ударні засоби" і "розвідувальні безпілотники" з дальністю польоту 500 км.

Обидва літальних апарати було представлено на "Виставці озброєнь і обладнання 2023", що відбулася в Пхеньяні. На кожній зі сторін моделей безпілотників надруковані слова "ВПС КНДР" і серійні номери.

Одну з моделей, розмах крил якої сягає 20 м, було представлено на виставці як оснащену двома ракетами різних типів, закріпленими під крилами, і загалом схожу на американський бойовий БПЛА MQ-9 Reaper.

Північнокорейська копія MQ-9 має по три станції озброєння на крило, тобто всього їх шість, і вони заряджені ракетами, аналогічними американським ракетам Hellfire. Водночас американська версія MQ-9 має по дві станції озброєння на крило, або чотири загалом.

Інша модель безпілотника дуже схожа на літак ВПС США RQ-4A Global Hawk.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР