КНДР скопировала модели шпионских и боевых беспилотников США

Когда Пхеньян приступил к разработке новых беспилотников неизвестно, однако их появление произошло примерно через два с половиной года после партийного съезда, состоявшегося в январе 2021 года, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным создать "беспилотные ударные средства" и "разведывательные беспилотники" с дальностью полета 500 км.

Оба летательных аппарата были представлены на "Выставке вооружений и оборудования 2023", прошедшей в Пхеньяне. На каждой из сторон моделей беспилотников напечатаны слова "ВВС КНДР" и серийные номера.

Одна из моделей, размах крыльев которой достигает 20 м, была представлена на выставке как оснащенная двумя ракетами разных типов, закрепленными под крыльями, и в целом похожая на американский боевой БПЛА MQ-9 Reaper.

Северокорейская копия MQ-9 имеет по три станции вооружения на крыло, т.е. всего их шесть, и они заряжены ракетами, аналогичными американским ракетам Hellfire. В то же время американская версия MQ-9 имеет по две станции вооружения на крыло, или четыре в общей сложности.

Другая модель беспилотника очень похожа на самолет ВВС США RQ-4A Global Hawk.

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