ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В КНДР зробили перше публічне звернення до Байдена: розкритикували військові навчання

Новость на русском → КНДР, США, Середа 17 березня 2021 05:20
В КНДР зробили перше публічне звернення до Байдена: розкритикували військові навчання Фото: Джо Байдень (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Заступниця завідувача відділу пропаганди й агітації ЦК Трудової партії КНДР, сестра лідера країни Кім Йо Чжон розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї та США. За її словами, це "не сприяє діалогу та співпраці".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Це перше публічне звернення з боку представників КНДР до США від вступу Джо Байдена на посаду.

"Ми хочемо скористатися нагодою та попередити нову адміністрацію США, яка намагається наполегливо поширювати запах пороху на нашій землі. Якщо США хочуть спати мирно протягом наступних 4 років, їм краще утриматися, аби не спричинити смороду на першому ж кроці. Військові навчання та ворожість ніколи не йдуть разом із діалогом та співпрацею", - заявила Кім.

Заяву було зроблено напередодні візиту в Сеул держсекретаря США Етоні Блінкена та міністра оборони Ллойд Остін.

Раніше повідомлялось, що розвідка Сполучених Штатів вважає, що КНДР може готуватися до проведення нових ракетних випробувань вперше з моменту вступу на посаду американського президента Джо Байдена. У Білому домі чекають, що КНДР прийме остаточне рішення про проведення тестового запуску на основі підсумків візиту держсекретаря США Ентоні Блинкена і міністра оборони Ллойда Остіна в Японію і Корею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки КНДР Джозеф Байден Кім Чен Ин
NEWS
Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа
Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа
DAILY
Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"