КНДР розробляє нову міжконтинентальну балістичну ракету: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Передбачається, що ракета зможе досягати материкової частини США. На випробувальному запуску був особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Останнє випробування двигуна показало, що Північна Корея сповнена рішучості створити нову ракету, незважаючи на внутрішні труднощі, пов'язані з пандемією, та міжнародний тиск з боку США, спрямований на стримування її ядерної програми.

В останні місяці Північна Корея провела серію випробувань балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, включаючи запуск експериментальної міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-17, яка здатна нести кілька боєголовок.

"На відміну від ракет з рідким паливом, ракети з твердим паливом заправляються під час виробництва і, таким чином, за інших рівних умов можуть бути випущені набагато швидше під час війни. Я не здивуюся, якщо вони захочуть провести додаткові випробування та доопрацювання цих двигунів, перш ніж переходити до льотних випробувань", - заявив експерт Фонду Карнегі Анкіт Панда.