КНДР резко отреагировала на учения США и Южной Кореи. Грозит нанести превентивный удар

Она предупредила, что на Корейском полуострове не будет стабильного мира, если США не выведут свои войска с юга. Представитель КНДР пригрозила нанести превентивный удар.

"Учения - наиболее яркое выражение враждебной политики США по отношению к КНДР, направленной на то, чтобы задушить наше государство силой, и нежелательный акт самоуничтожения, за который следует заплатить высокую цену, поскольку они угрожают безопасности нашего государства", - сказала Ким.

По ее словам, для установления мира на полуострове США необходимо вывести свои войска и военную технику, находящуюся в Южной Корее.

"Пока американские войска остаются там, основная причина периодического обострения ситуации на Корейском полуострове никогда не исчезнет", - заявила она.

Совместные учения двух стран пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции без реальных тренировок.