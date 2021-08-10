КНДР різко відреагувала на навчання США і Південної Кореї. Погрожує завдати превентивного удару

Вона попередила, що на Корейському півострові не буде стабільного миру, якщо США не виведуть свої війська з півдня. Представник КНДР пригрозила завдати превентивного удару.

"Навчання - найбільш яскраве вираження ворожої політики США по відношенню до КНДР, спрямованої на те, щоб задушити нашу державу силою, і небажаний акт самознищення, за який слід заплатити високу ціну, оскільки вони загрожують безпеці нашої держави", - сказала Кім.

За її словами, для встановлення миру на півострові США необхідно вивести свої війська і військову техніку, що знаходиться в Південній Кореї.

"Поки американські війська залишаються там, основна причина періодичного загострення ситуації на Корейському півострові ніколи не зникне", - заявила вона.

Спільні навчання двох країн пройдуть з 16 по 26 серпня у вигляді комп'ютерної симуляції без реальних тренувань.