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У КНДР публічно страчуюють людей за розповсюдження відео з Південної Кореї, - ЗМІ

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КНДР, П'ятниця 31 березня 2023 02:47
У КНДР публічно страчуюють людей за розповсюдження відео з Південної Кореї, - ЗМІ Фото: Верховний лідер КНДР Кім Чен Ин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Північній Кореї публічно страчують людей за розповсюдження матеріалів південнокорейських ЗМІ, вживання наркотиків та релігійну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Північнокорейський режим порушує права людини. Є свідчення про публічні страти та тортури. Повідомляється, що у місцях тримання під вартою регулярно відбуваються смерті, ув'язнених катують, а деякі люди були страчені без суду та слідства після того, як їх упіймали під час спроби перетнути кордон.

"Право громадян Північної Кореї на життя, мабуть, перебуває під серйозною загрозою", — зазначили у міністерстві об'єднання Республіки Корея у Сеулі.

Раніше ми писали, Сполученні Штати мають інформацію про те, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси у Північної Кореї для війни в Україні.

Нагадаємо, Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво ядерних матеріалів.

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