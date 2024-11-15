КНДР провела випробування дронів-камікадзе, Кім Чен Ин наказав масово виробляти їх

Як нагадує Reuters, диктатор й раніше керував випробуванням безпілотників-смертників на початку поточного року на тлі швидкого розвитку військового співробітництва з Російською Федерацією (РФ), що викликало питання про те, чи не отримувала КНДР допомогу від партнерів-терористів.

"Кім Чен Ин наголосив на необхідності якомога швидше побудувати систему серійного виробництва і перейти до повномасштабного масового виробництва", - повідомило Корейське центральне інформаційне агентство.

Зокрема диктатор заявив, що конкуренція за використання безпілотників у військових цілях прискорюється в усьому світі й військове керівництво країни визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.

"Такі об'єктивні зміни вимагають термінового оновлення багатьох частин військової теорії, практики та освіти", - додав він.

Зазначається, що під час випробувань КНДР дрони годинами літали над ключовими районами, включаючи столицю, Сеул, і над безпольотною зоною, що оточує офіс президента Південної Кореї.

Співпраця Росії та КНДР

У період повномасштабної війни Росії проти України активізувалося військове співробітництво між Російською Федерацією та КНДР. Північна Корея, стикаючись із міжнародною ізоляцією, виявила готовність надавати військову підтримку Росії, включаючи передачу зброї, боєприпасів, іншого військового обладнання й жиової сили. Це співробітництво стало важливим для Москви через виснаження її військових ресурсів у війні.

Нещодавно також стало відомо й те, що КНДР передала Росії свої артилерійські системи Koksan.