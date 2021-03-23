КНДР провела пуски ракет малой дальности

Северная Корея провела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности. Испытания проводились в эти выходные дни.
Об этом сообщает The Washington Post.
"Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей... Ракетные испытания представляют собой первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену, чьи помощники пока не обозначили свой подход к ядерной угрозе (со стороны КНДР, - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что испытания вновь заставили Соединенные Штаты разработать стратегию противодействия ядерной угрозе.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация Байдена хочет разработать "новый подход" к Северной Корее. Однако он не сообщил подробностей.
Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Соединенные Штаты "самым большим врагом". По его мнению, Вашингтону следует отказаться от своей враждебной политики для улучшения отношений.