RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

КНДР провела пуски ракет малої дальності

Автор: Андрій Козловський

Північна Корея провела тестові запуски декількох ракет малої дальності. Випробування проводилися у ці вихідні дні.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Північна Корея випустила кілька ракет малої дальності після того, як засудила Вашингтон за продовження спільних військових навчань з Південною Кореєю... Ракетні випробування являють собою перший прямий виклик з боку лідера КНДР Кім Чен Ина президенту США Джо Байдену, чиї помічники поки не визначили свій підхід до ядерної загрози (з боку КНДР, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що випробування знову змусили Сполучені Штати розробити стратегію протидії ядерній загрозі.

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що адміністрація Байдена хоче розробити "новий підхід" до Північної Кореї. Однак він не повідомив подробиць.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Сполучені Штати "найбільшим ворогом". На його думку, Вашингтону слід відмовитися від своєї ворожої політики для поліпшення відносин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КНДР
Читайте також
КНДР представила новий тип балістичних ракет. Їх запускають з підводних човнів
Прогноз погоди