КНДР провела испытания сверхгабаритной РСЗО

Северная Корея (КНДР) провела испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что на испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Упомянутая система названа "сверхкрупной", ее характеристики не указываются.

Испытания были проведены во вторник, 10 сентября.

"Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения", - говорится в сообщении государственного информагентства ЦТАК.

Всего было проведено два пуска, отмечает агентство.

Напомним, накануне Cеверная Корея выпустила две ракеты в сторону Японского моря. Ракетные пуски были проведены немедленно после того, как КНДР заявила о намерении возобновить переговоры с Соединенными Штатами о будущем своей ядерной программы.

Это восьмые пуски, проведенные после встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына на границе между двумя Кореями.