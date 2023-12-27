КНДР продовжує здійснювати військові поставки в РФ. Bloomberg розповіло деталі

Супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує передавати Кремлю боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

Білий дім надав зображення, на яких, за його словами, видно, що зброю пізніше доставили за тисячі кілометрів на склад у російському місті Тихорецьк для використання у війні проти України.

Фото: Поставки з КНДР до РФ (bloomberg.com)

"Потік боєприпасів, який, за словами США і Південної Кореї, охоплює сотні тисяч артилерійських снарядів, може стати серйозною проблемою, оскільки розбіжності в Конгресі США та Європейському союзі щодо військової допомоги загрожують здатності України відбити вторгнення Росії", - пише видання.

КНДР становить загрозу світовій безпеці

У британському аналітичному центрі з питань безпеки заявляли, що рішення Пхеньяну про масштабні поставки боєприпасів ще раз підкреслює серйозну загрозу, яку Північна Корея становить для міжнародної безпеки.

У грудні стало відомо, що російський контейнеровоз "Ангара" на якого накладено санкції США, розвантажується в порту Наджіна, в той час, як контейнери з Північної Кореї очікують навантаження на сусідньому причалі.

Фото: Завантаження контейнеровоза (bloomberg.com)

Аналітик Джеу Шин заявив, що рейси вантажних суден туди і назад між Наджином (Північна Корея) і Дунаєм (Росія) не слабшають.

Що КНДР змогла передати Росії

У листопаді Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила законодавцям, що з серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з Північної Кореї до Росії.

Йдеться про 1 мільйон артилерійських снарядів. Північна Корея володіє одними з найбільших у світі запасів боєприпасів, більша частина яких сумісна зі зброєю, наявною у Росії на передовій.

Експерт з озброєння Йост Оліманс припустив, що РФ отримала від КНДР:

120-міліметрові міномети;

122-мм і 152-мм артилерійські снаряди;

122-мм ракети.

Зазначається, що додатковий мільйон снарядів дасть змогу РФ частіше стріляти на передовій. Україна ж на поточний момент має проблеми із закупівлею боєприпасів для артилерії та може зіткнутися з ще більшими труднощами, якщо не буде забезпечено допомогу з боку США.

Співпраця КНДР та Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль неодноразово звертався до Північної Кореї з проханням надати снаряди. Через деякий час КНДР відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів.

Зазначимо, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.

Нещодавно за даними розвідки США стало відомо, що російські кораблі із серпня місяця регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.