У КНДР вітають новий метод Трампа по ядерних переговорів

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

КНДР і США можуть провести переговори в кінці вересня

У Північній Кореї (КНДР) заявили, що вітають пропозицію президента США Дональда Трампа про новий метод ведення переговорів про ядерне роззброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що головний парламентер з ядерних питань КНДР Кім Мен Гіл назвав мудрим рішення Трампа про звільнення радника з національної безпеки Джона Болтона. У зв'язку з цим у КНДР з оптимізмом дивиться на майбутні переговори.

"зараз я не зовсім впевнений, що він мав у своїй пропозиції про новий метод, але мені здається, він має на увазі, що покрокове рішення при створенні довіри один до одного, бути кращим варіантом", - заявив Кім.

Раніше Трамп заявив, що переговори з КНДР були заморожені з-за дій Болтона, повідомивши про нові методи в переговорах з Пхеньяном.

Нагадаємо, на початку вересня КНДР заявили про готовність відновити ядерні переговори з США в кінці вересня, які були заморожені з лютого місяця. При цьому Пхеньян вимагав від Вашингтона зробити новий підхід у переговорах.