КНДР показала власну версію HIMARS на вантажному шасі

На знімках, що з'явились у мережі, видно пускову установку, яка розміщена на тривісному вантажному шасі невідомої моделі, з двома пусковими комірками.

Наразі точний калібр реактивної системи невідомий, але при детальному розгляді видно два окремі "пакети": з одного боку - 9 направляючих, ймовірно для 240‑мм ракет, а поруч - для балістичної ракети, можливо типу Hwasong‑11.

Ще одна установка того самого типу мала "пакет" із ймовірно, 122‑мм ракетами в кількості до 20 у направляючих.

Раніше ми писали, що Північна Корея провела грандіозний військовий парад, під час якого Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету перед делегаціями з Китаю, Росії та В’єтнаму. Йдеться про нову міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20".