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КНДР погрожує завдати удар по американському авіаносцю біля берегів Південної Кореї

Фото: КНДР загрожує завдати ракетного удару по американському авіаносці (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

КНДР погрожує завдати ракетного удару по всіх стратегічних активах США, розміщених на Корейському півострові, у тому числі й по американському авіаносцю "Рональд Рейган", який прибув з візитом до Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KCNA.

У заяві йдеться, що візит авіаносця нібито свідчить про те, що плани Сполучених Штатів щодо ядерного нападу на КНДР та їх реалізація досягли найсерйознішої фази, через що загроза спалаху ядерної війни стала як ніколи високою.

У КНДР також зазначили, що їхня ядерна доктрина дозволяє країні застосовувати ядерну зброю першою.

"Найпотужніший і найшвидший перший удар КНДР буде завдано засобам "розширеного стримування", а також по базах зла на Корейському півострові та навколо нього", - наголошується в повідомленні.

Активність авіаносців США та союзників

Раніше повідомлялося, що вчора американський атомний авіаносець USS Ronald Reagan прибув до південнокорейського портового міста Пусан.

Крім того, після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль США направили свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть у Середземноморський регіон понад 20 літаків, йдеться про винищувачів F-35 та F-15.

Пізніше стало відомо, що туди ж попрямує авіаносець "Дуайт Ейзенхауер", він прибуде орієнтовно через два тижні і, можливо, замінить попередній корабель. Не виключається, що в регіоні залишаться обидва авіаносці.

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