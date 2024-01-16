КНДР планує змінити статус Південної Кореї у конституції: що зміниться

Кім Чен Ин заявив, що об'єднання з Південною Кореєю неможливе. Він також звинуватив країну у прагненні краху режиму в Північній Кореї та об'єднанні шляхом поглинання.

"Ми не хочемо війни, але ми не маємо наміру уникати її", - цитує Кіма KCNA.

Кім Чен Ин закликав до внесення змін до конституції КНДР, щоб Південна Корея була названа "ворогом номер один". За його словами, війна з Південною Кореєю призведе до її знищення та "неймовірних" поразок США.

Крім того, Кім Чен Ин сказав, що у разі війни в Північній Кореї, в конституції країни має бути відображено питання "окупації", "відвоювання" та "включення" Півдня до складу своєї території.

Раніше ми писали, що КНДР знову запустила балістичну ракету. В Європейському Союзі рішуче засудили цей запуск.

До речі, Північна Корея може продати Росії новий тип балістичних ракет.

Як живе КНДР під ковпаком диктатури та чому не ладнають дві Кореї - читайте у матеріалі РБК-Україна.