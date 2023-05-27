КНДР під час пандемії звела величезну стіну на кордонах із Росією та Китаєм (фото)

Масштаби проекту можна оцінити за знімками із супутника, проаналізованих агентством та Міддлберійським інститутом міжнародних досліджень у Монтереї.

Також про укріплення розповіли самі перебіжчики, активісти та інші люди, знайомі з роботами вздовж кордону.

Reuters та Міддлбері вивчили супутникові знімки північного кордону Північної Кореї, зроблені в Google Earth Pro на різних етапах у період з 2019 до початку 2023 року.

КНДР звела нові огорожі на кордоні та зміцнила існуючі (фото: reuters.com)

Такі обмеження, як неповні зображення, географічні особливості та погодні умови, означали, що не всі з приблизно 1400 км кордону з Китаєм і 18 км кордону з РФ можна було вивчити, в тому числі близько 353 км, для яких оновлені зображення не були доступні. Зображення супутникового оператора Maxar Technologies Inc. використовувалися для детального аналізу пів дюжини ключових областей.

КНДР звела нові загородження на кордоні (фото: Reuters / Tingshu Wang)

Експерти зазначають, що нову або розширену інфраструктуру безпеки можна розглянути на щонайменше 489 км кордону, включаючи просту дротову огорожу, міцні бетонні стіни, подвійну огорожу та додаткові посади охорони. В інших областях також спостерігалися очевидні зміни, але обмеження зображень не дозволили зробити остаточні висновки.

Північна Корея надійніше убезпечилася від Китаю та Росії (фото: reuters.com)

Чимало установок розташовувалися навколо населених пунктів без природних перешкод (гори), причому були й нові риси в рівнинних сільськогосподарських районах біля північно-східного кордону річкою Тюмень.

Офіційний Пхеньян та державні ЗМІ мало говорили про будівництво на кордоні, при цьому північнокорейські органи наголошували на посиленні заходів безпеки для захисту від коронавірусу та інших "чужорідних речей".

Коли лідер КНДР Кім Чен Ин у своїй минулорічній промові оголосив про перемогу над COVID-19 та наказав чиновникам "забезпечити досконалість загальної багаторазової блокади у прикордонних, прифронтових та прибережних районах, на морі та в повітрі".

На думку наукового співробітника американського Центру Стімсона Бенджаміна Кацеффа Зільберштейна, закриття кордону, ймовірно, матиме довгострокові наслідки.

Схема укріпленого кордону КНДР (фото: reuters.com)

Як заявляють перебіжчики, правозахисники та джерела у Китаї, які займаються контрабандою товарів чи людей через кордон, нові функції безпеки перекривають економічні шляхи для вразливих людей, перекривають шляхи втечі з авторитарної країни та ще більше обмежують доступ північнокорейців до зовнішньої інформації.