КНДР во время пандемии возвела огромную стену на границах с Россией и Китаем (фото)

Масштабы проекта можно оценить по снимкам со спутника, проанализированных агентством и Миддлберийским институтом международных исследований в Монтерее.

Также об укреплениях рассказали сами перебежчики, активисты и другие люди, знакомые с работами вдоль границы.

Reuters и Миддлбери изучили спутниковые снимки северной границы Северной Кореи, сделанные в Google Earth Pro на разных этапах в период с 2019 по начало 2023 года.

КНДР возвела новые ограждения на границе и укрепила существующие (фото: reuters.com)

Такие ограничения, как неполные изображения, географические особенности и погодные условия, означали, что не все из примерно 1400 км границы с Китаем и 18 км границы с РФ можно было изучить, в том числе около 353 км, для которых обновленные изображения не были доступны. Изображения спутникового оператора Maxar Technologies Inc. использовались для детального анализа полдюжины ключевых областей.

КНДР возвела новые заграждения на границе (фото: Reuters / Tingshu Wang)

Эксперты отмечают, что новую или расширенную инфраструктуру безопасности можно рассмотреть на как минимум 489 км границы, включая простое проволочное ограждение, прочные бетонные стены, двойное ограждение и дополнительные посты охраны. В других областях также наблюдались очевидные изменения, но ограничения изображений не позволили сделать окончательные выводы.

Северная Корея надежнее оградилась от Китая и России (фото: reuters.com)

Многие установки располагались вокруг населенных пунктов без естественных препятствий (горы), при этом были и новые черты в равнинных сельскохозяйственных районах у северо-восточной границы по реке Тюмень.

Официальный Пхеньян и государственные СМИ мало говорили о строительстве на границе, при этом северокорейские органы отмечали усиление мер безопасности для защиты от коронавируса и других "чужеродных вещей".

Когда лидер КНДР Ким Чен Ын в своем прошлогодней речи объявил о победе над COVID-19 и приказал чиновникам "обеспечить совершенство всеобщей многократной блокады в приграничных, прифронтовых и прибрежных районах, на море и в воздухе".

По мнению научного сотрудника американского Центра Стимсон Бенджамина Кацеффа Зильберштейна, закрытие границы, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия.

Схема укрепленной границы КНДР (фото: reuters.com)

Как заявляют перебежчики, правозащитники и источники в Китае, занимающиеся контрабандой товаров или людей через границу, новые функции безопасности перекрывают экономические пути для уязвимых людей, перекрывают пути бегства из авторитарной страны и еще больше ограничивают доступ северокорейцев к внешней информации.