У КНДР відмовилися від щорічного мітингу проти США заради угод з Трампом, - AP

Влада Північної Кореї не веде підготовку до щорічної демонстрації

Влада Північної Кореї прийняла рішення не проводити антиамериканську акцію, яка традиційно щороку проходить у Пхеньяні. Про це повідомляє AP, посилаючись на дані кореспондентів у КНДР.

Видання зазначає, що це може бути пов'язано з потеплінням відносин між КНДР і США після сінгапурського саміту.

Так, щорічна демонстрація є частиною святкування, присвяченого пам'яті Корейської війни. Зазвичай акції, спрямовані проти "імперіалізму США", проводяться у КНДР протягом місяця, завершуючись 27 липня, коли відзначається національне свято Дня перемоги у Вітчизняній визвольній війні.

Так, в минулому році масова демонстрація на площі Кім Ір Сена у Пхеньяні зібрала близько 100 тисяч осіб.

АР підкреслює, що влада КНДР не оголошувала офіційно про рішення не проводити захід, однак бюро видання у Пхеньяні підтвердило, що акція у цьому році проводитися не буде.

Так, підготовку до щорічної демонстрації влада Північної Кореї не веде.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що реалізація досягнутих їм на саміті в Сінгапурі з лідером КНДР Кім Чен Ином домовленостей про денуклеаризацію Корейського півострова вже починається.