КНДР отказалась от переговоров с США в декабре

Северная Корея (КНДР) отказалась от новой встречи с Соединенными Штатами, которую американская сторона предлагала провести в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что США предложили КНДР провести встречу в декабре на территории третьего государства, на которой планировалось обсудить вопрос ядерного разоружения (денуклеаризации) Корейского полуострова.

По словам главного переговорщика КНДР по ядерному разоружению Кима Мен Гила, Северная Корея не заинтересована в новых переговорах, направленных на перенос крайнего срока денуклеаризации.

"Мы готовы садиться за столом переговоров с США в любом месте, в любое время, если имеется возможность решить вопрос путем переговоров. Но, если США по-прежнему преследуют нездоровый цель уговорить нас, чтобы спокойно пропустить определенный срок - до конца года, как это было во время корейско-американских рабочих переговоров в начале октября в Швеции, то такими переговорами мы не интересуемся", - заявил представитель КНДР.

Напомним, в начале октября в Швеции состоялись переговоры между КНДР и США о денуклеаризации Корейского полуострова. Северная Корея прервала переговоры на рабочем уровне с США, заявив, что "переговоры не оправдали ожиданий".

Ранее сообщалось, что в декабре может состояться саммит с участием лидером США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, на котором планировалось обсудить соглашение о денуклеаризации. Как сообщали представители КНДР, в конце 2019 года истекает крайний срок по переговорам о ядерном разоружении.