КНДР в обмін на ракети та людей попросила у Росії технології для "ядерки", - Буданов

Як зазначає видання, Північна Корея не жертвує Росії своїх людей чи зброю з благодійних цілей. Розширення співпраці є результатом договору про взаємодопомогу, підписаного російським диктатором Володимиром Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Пхеньяні в червні 2024 року.

Буданов описує секретні положення угоди як quid pro quo: російські гроші та ноу-хау в обмін на корейських людей і ракети.

За його словами, Росія допомагає Північній Кореї обійти санкції та "зміцнити" свій ядерний потенціал. Керівник ГУР вважає, що РФ передає КНДР деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет.