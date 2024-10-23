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КНДР в обмін на ракети та людей попросила у Росії технології для "ядерки", - Буданов

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Північна Корея направила Росії ракети та людей для війни проти України. В обмін КНДР попросила у Москви технології для тактичної ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, якого цитує The Economist.

Як зазначає видання, Північна Корея не жертвує Росії своїх людей чи зброю з благодійних цілей. Розширення співпраці є результатом договору про взаємодопомогу, підписаного російським диктатором Володимиром Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Пхеньяні в червні 2024 року.

Буданов описує секретні положення угоди як quid pro quo: російські гроші та ноу-хау в обмін на корейських людей і ракети.

За його словами, Росія допомагає Північній Кореї обійти санкції та "зміцнити" свій ядерний потенціал. Керівник ГУР вважає, що РФ передає КНДР деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет. 

 

КНДР відправила солдат РФ

Офіційно відомо, що Північна Корея відправила Росії військових для залучення до війни проти України. За даними розвідки, йдеться не лише про піхотинців, але й інші роди військ.

Як повідомляли українські спецслужби, північнокорейські солдати навчаються на території Росії на чотирьох полігонах. У мережі показали відео, які підтверджують перебування військових КНДР у Росії.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, КНДР може готувати дві бригади по 6 тисяч солдатів. За словами керівника ГУР Міноборони Буданова, перших військових Північної Кореї можуть відправити до Курської області вже 23 листопада.

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