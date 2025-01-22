КНДР незабаром направить підкріплення в Курську область, - New York Times

Восени минулого року Північна Корея відправила близько 11 тисяч солдатів на допомогу військам Москви в Курській області на півдні Росії, де ЗСУ захопили територію після несподіваної операції минулого літа. З моменту їхнього першого бойового зіткнення на початку грудня приблизно третину північнокорейських солдатів було вбито або поранено, повідомили українські та американські офіційні особи.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня заявив, що втрати Північної Кореї продовжують зростати, оцінивши, що майже половина відправлених солдатів були або поранені, або вбиті, але він попередив, що вони "високо мотивовані, добре навчені" та "хоробрі".

Збройні сили Північної Кореї, що налічують 1,2 мільйона осіб, входять до числа найбільших постійних армій світу, і її вступ у війну став серйозною ескалацією війни, яка триває вже майже три роки.

На території Росії північнокорейцям видали те, що один чиновник Пентагону назвав "кишеньковим сміттям", - документи, в яких вони зареєстровані як жителі Далекого Сходу Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в одного із захоплених солдатів було виявлено військовий квиток на ім'я жителя Туви, південь Сибіру. При цьому було використано дані справжнього громадянина Росії, заявили представники української розвідки.

Ще до того, як Північна Корея відправила війська в Росію, вона була великим спонсором військових зусиль Росії. Вона відправила до Москви мільйони артилерійських снарядів - які зараз становлять близько половини боєприпасів, які Росія випускає щодня, - і понад 100 балістичних ракет малої дальності.