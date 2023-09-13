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В КНДР назвали візит Кім Чен Ина до Путіна "стратегічним"

Середа 13 вересня 2023 01:48
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В КНДР назвали візит Кім Чен Ина до Путіна "стратегічним" Фото: Кім Чен Ин та Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його візит до російського диктатора Володимира Путіна несе "стратегічне" значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання наводить слова північнокорейського державного ЗМІ КCNA, де повідомляється, що візит до РФ є "чітким проявом позиції КНДР, яка віддає пріоритет стратегічній важливості відносин з Росією".

Також там заявили, що зустріч двох диктаторів має нібито підняти дружні відносини РФ та КНДР "на новий рівень".

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Зустріч двох диктаторів має відбутись під час щорічного Східного економічного форуму. Там, очікується, вони будуть домовлятить про передачу північнокорейської зброї РФ, в тому числі, і артилерійських боєприпасів.

За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

Станом на ранок 12 вересня повідомлялось, що Кім Чен Ин вранці вже прибув до РФ - його потяг побачили на прикордонній станції Хасан.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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КНДР Російська Федерація Кім Чен Ин
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