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В КНДР назвали события в Буче провокацией, устроенной для очернения РФ, - росСМИ

Фото: в КНДР назвали события в Буче провокацией (voakorea com)
Автор: Наталья Юрченко

В посольстве КНДР в России считают, что события в Буче (Киевская область) являются провокацией. В диппредставительстве уверены, что таким образом "недружественные страны" пытались очернить РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В Северной Корее заявили, что "провокацию" якобы устроили западные страны, в том числе и США.

"Событие массового убийства в городе Буча четко показывает, что США и Запад неразборчивы в подлых способах для того, чтобы достичь своей нечистой цели - очернить имидж России и изолировать (ее, - ред.) в международном отношении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Киевской области в результате действий оккупантов погибли более тысячи мирных жителей.

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