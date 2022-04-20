В КНДР назвали события в Буче провокацией, устроенной для очернения РФ, - росСМИ

В посольстве КНДР в России считают, что события в Буче (Киевская область) являются провокацией. В диппредставительстве уверены, что таким образом "недружественные страны" пытались очернить РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В Северной Корее заявили, что "провокацию" якобы устроили западные страны, в том числе и США. "Событие массового убийства в городе Буча четко показывает, что США и Запад неразборчивы в подлых способах для того, чтобы достичь своей нечистой цели - очернить имидж России и изолировать (ее, - ред.) в международном отношении", - говорится в сообщении.