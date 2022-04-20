У КНДР назвали події в Бучі провокацією, влаштованою для очорнення РФ, - росЗМІ

У посольстві КНДР в Росії вважають, що події в Бучі (Київська область) є провокацією. У диппредставництві впевнені, що таким чином "недружні країни" намагалися очорнити РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Подія масового вбивства в місті Буча чітко показує, що США і Захід нерозбірливі в підлих способах для того, щоб досягти своєї нечистої мети - очорнити імідж Росії і ізолювати (її, - ред.) в міжнародному відношенні", - йдеться в повідомленні.

У Північній Кореї заявили, що "провокацію" нібито влаштували західні країни, в тому числі і США.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що у Київській області в результаті дій окупантів загинули більше тисячі мирних жителів.

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