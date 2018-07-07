Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У КНДР назвали "сумними" переговори з держсекретарем США

НовиниПолітика    07.07.2018 - 16:38
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Пхеньян звинуватив Вашингтон у тиску на країну з метою ядерного роззброєння

У Північній Кореї (КНДР) заявили, що переговори на високому рівні з американською делегацією на чолі з держсекретарем США Майком Помпео були "сумними", і звинуватили Вашингтон у спробі одностороннього тиску на країну. Про це передає AP.

Заяву неназваного представника МЗС КНДР у суботу, 7 липня, надійшла після того, як Помпео завершив два дні переговорів з північнокорейськими чиновниками.

У заяві йдеться, що Сполучені Штати зрадили дух минулого саміту між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, пред'явивши односторонні вимоги з приводу незворотноъ денуклеаризації Північної Кореї.

Також в МЗС КНДР сказали, що результати подальших переговорів були "дуже важливими", тому що це призвело до "небезпечої фази, яка може зірвати нашу готовність до денуклеаризації, яка була твердою".

Нагадаємо, представники сша та Північної Кореї домовилися про створення робочих груп з ядерне роззброєння КНДР.

Трамп веде переговори з іноземними лідерами по особистому телефону, - WP Трамп заявив, що Кім Чен Ин "бачить інше майбутнє" для КНДР
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся