У КНДР назвали "сумними" переговори з держсекретарем США

Пхеньян звинуватив Вашингтон у тиску на країну з метою ядерного роззброєння

У Північній Кореї (КНДР) заявили, що переговори на високому рівні з американською делегацією на чолі з держсекретарем США Майком Помпео були "сумними", і звинуватили Вашингтон у спробі одностороннього тиску на країну. Про це передає AP.

Заяву неназваного представника МЗС КНДР у суботу, 7 липня, надійшла після того, як Помпео завершив два дні переговорів з північнокорейськими чиновниками.

У заяві йдеться, що Сполучені Штати зрадили дух минулого саміту між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, пред'явивши односторонні вимоги з приводу незворотноъ денуклеаризації Північної Кореї.

Також в МЗС КНДР сказали, що результати подальших переговорів були "дуже важливими", тому що це призвело до "небезпечої фази, яка може зірвати нашу готовність до денуклеаризації, яка була твердою".

Нагадаємо, представники сша та Північної Кореї домовилися про створення робочих груп з ядерне роззброєння КНДР.