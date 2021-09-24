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КНДР назвали "преждевременным" возможное окончание войны на Корейском полуострове

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КНДР, Пятница 24 сентября 2021 08:48
КНДР назвали "преждевременным" возможное окончание войны на Корейском полуострове Фото: КНДР назвали "преждевременным" возможное окончание войны на Корейском полуострове (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Власти КНДР заявили, что объявлять официальное прекращение Корейской войны преждевременно. Поскольку нет никакой гарантии, что это приведет к отмене "враждебной политики США" в отношении Пхеньяна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нет никакой гарантии того, что подписание декларации об окончании войны приведет к отказу США от враждебной политики в отношении КНДР, особенно в нынешней острой ситуации на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

По словам главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо, можно "сотни раз провозгласить окончания войны", но ничего не изменится, пока не изменится политические обстоятельства вокруг Пхеньяна, а также пока Вашингтон не откажется от своей "враждебной политики".

Он отметил, что руководство страны считает принятие соответствующего документа преждевременным и не способным урегулировать имеющиеся разногласия.

Глава МИД Северной Кореи добавил, что главным условием для обеспечения стабильности на Корейском полуострове стоит отказ США от двойных стандартов.

Напомним, в США не изменили свою позицию по КНДР и продолжают выступать за денуклеаризацию Корейского полуострова.

Добавим, на прошлой неделе Северная и Южная Корея выпустили баллистические ракеты, обе страны разработали все более современное оружие на фоне бесплодных усилий по переговорам с США.

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