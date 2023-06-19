КНДР назвала невдалий запуск свого "супутника-шпигуна" найсерйознішим провалом

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Yonhap .

Під час засідання 8-го Центрального комітету Трудової партії КНДР робітникам наказали проаналізувати невдалий запуск військового супутника та підготуватися до іншого найближчим часом.

Запуск Північною Кореєю "супутника-шпигуна"

Під час першої спроби вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", використовуючи ракету нового типу "Chollima-1" Пхеньян зазнав невдачі. Ракета впала в море. 16 червня її фрагмети дістали південнокорейські військові із дна Жовтого моря.

За даними ЗМІ, Північна Корея прагне за допомогою "супутника-шпигуна" стежити за військовою діяльністю США.