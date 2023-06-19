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КНДР назвала неудачный запуск своего "спутника-шпиона" самым серьезным провалом

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КНДР, Понедельник 19 июня 2023 06:02
КНДР назвала неудачный запуск своего "спутника-шпиона" самым серьезным провалом Фото: неудачный запуск спутника КНДР считает самым серьезным провалом (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Неудачные запуски военного разведывательного спутника Северная Корея считает "самой серьезной неудачей".

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Yonhap.

Во время заседания 8-го Центрального комитета Трудовой партии КНДР рабочим было приказано проанализировать неудачный запуск военного спутника и подготовиться к другому в ближайшее время.

Запуск Северной Кореей "спутника-шпиона"

Во время первой попытки вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", используя ракету нового типа "Chollima-1" Пхеньян потерпел неудачу. Ракета упала в море.16 июня ее фрагметы достали южнокорейские военные со дна Желтого моря.

По данным СМИ, Северная Корея стремится с помощью "спутника-шпиона" следить за военной деятельностью США.

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