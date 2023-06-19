КНДР назвала неудачный запуск своего "спутника-шпиона" самым серьезным провалом
Неудачные запуски военного разведывательного спутника Северная Корея считает "самой серьезной неудачей".
Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Yonhap.
Во время заседания 8-го Центрального комитета Трудовой партии КНДР рабочим было приказано проанализировать неудачный запуск военного спутника и подготовиться к другому в ближайшее время.
Запуск Северной Кореей "спутника-шпиона"
Во время первой попытки вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", используя ракету нового типа "Chollima-1" Пхеньян потерпел неудачу. Ракета упала в море.16 июня ее фрагметы достали южнокорейские военные со дна Желтого моря.
По данным СМИ, Северная Корея стремится с помощью "спутника-шпиона" следить за военной деятельностью США.
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