КНДР назвала неудачный запуск своего "спутника-шпиона" самым серьезным провалом

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Yonhap .

Во время заседания 8-го Центрального комитета Трудовой партии КНДР рабочим было приказано проанализировать неудачный запуск военного спутника и подготовиться к другому в ближайшее время.

Запуск Северной Кореей "спутника-шпиона"

Во время первой попытки вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", используя ракету нового типа "Chollima-1" Пхеньян потерпел неудачу. Ракета упала в море.16 июня ее фрагметы достали южнокорейские военные со дна Желтого моря.

По данным СМИ, Северная Корея стремится с помощью "спутника-шпиона" следить за военной деятельностью США.