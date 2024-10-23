КНДР направила 3 тисячі військових до Росії для участі у війні, - Південна Корея

Законодавці з Південної Кореї заявили, що КНДР направила 3 тисячі військових до Росії для підтримки сил Кремля у війні проти України. Очікується, що за ними відправлять ще тисячі. Як зазначає видання, ця оцінка вдвічі перевищує попередню.

За словами парламентарів після брифінгу національного розвідувального агентства Південної Кореї, Пхеньян пообіцяв надати загалом близько 10 тисяч військових, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня

"Ознаки навчання військ у Північній Кореї були виявлені у вересні та жовтні. Схоже, що війська зараз розосереджені по кількох навчальних закладах у Росії та адаптуються до місцевого середовища", - сказала член парламентського комітету з розвідки Пак Сун Вон.