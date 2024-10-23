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КНДР направила 3 тысячи военных в Россию для участия в войне, - Южная Корея

Фото: КНДР направила 3 тысячи военных в Россию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных. Пхеньян пообещал предоставить около 10 тысяч солдат, развертывание которых завершится к декабрю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Законодатели из Южной Кореи заявили, что КНДР направила 3 тысячи военных в Россию для поддержки сил Кремля в войне против Украины. Ожидается, что за ними отправят еще тысячи. Как отмечает издание, эта оценка в два раза превышает предыдущую.

По словам парламентариев после брифинга национального разведывательного агентства Южной Кореи, Пхеньян пообещал предоставить в общей сложности около 10 тысяч военных, развертывание которых, как ожидается, завершится к декабрю.

"Признаки обучения войск в Северной Корее были обнаружены в сентябре и октябре. Похоже, что войска сейчас рассредоточены по нескольким учебным заведениям в России и адаптируются к местной среде", - сказала член парламентского комитета по разведке Пак Сун Вон.

 

Россия попросила солдат у КНДР

Северная Корея направила военных на территорию России, чтобы позже отправить их на войну против Украины. Как сообщили в спецслужбах, северокорейские солдаты проходили обучение на четырех российских полигонах. В сети публиковали соответствующие видео.

Вероятно, Россия может бросить северокорейских военных сначала в Курскую область.

По данным украинских разведчиков, Северная Корея могла направить в Россию 11 тысяч солдат. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, КНДР может готовить две бригады войск, в каждой из которых будет по 6 тысяч солдат.

При этом руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия может предоставить КНДР технологии тактического ядерного оружия в обмен на ракеты и войска.

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