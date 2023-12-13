КНДР намагається відправити працівників до Росії, - розвідка Південної Кореї

Розвідка Південної Кореї заявила про виявлення спроб Північної Кореї відправити своїх працівників до Росії, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН (РБ ООН).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

"Оскільки Північна Корея намагається відправити своїх робітників до Росії, ми уважно стежимо за ситуацією", - заявили в Національній розвідслужбі країни.

Є підозри, що Північна Корея намагається посилити нелегальну відправку своїх працівників до Росії для заробітку, з-за причин браку робочої сили в останньої через мобілізацію молоді на війну проти України.

За інформацією північнокорейських держЗМІ, російська делегація на чолі з губернатором Приморського краю РФ Олегом Кожем'яком прибула в понеділок до аеропорту Пхеньяна. Там його зустрів віцеміністр зовнішньоекономічних зв'язків Чжи Кьонг Су.

Однак при цьому про мету візиту не повідомляється.